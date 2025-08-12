ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ।
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟੀਮ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਗਿੱਲ-ਅਕਸ਼ਰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 754 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵੀ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਲਈ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਤੈਅ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।'
ਜੈਸਵਾਲ-ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰੇਲ ਪਿਛਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਰਸ਼ਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਹਿਤ ਰਾਮਰਾਹਸ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ/ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ।