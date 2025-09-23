ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ।
Published : September 23, 2025 at 1:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰ 4 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰ 4 ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ। ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
September 21, 2025
ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ?
ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਫਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ (+0.689) ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ (+0.121) ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
For his aggressive half-century in the chase, Abhishek Sharma wins the Player of the Match 🔥#TeamIndia kickstart the #Super4 stage with a resounding win ✅— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Scoreboard ▶️ https://t.co/CNzDX2HKll#AsiaCup2025 pic.twitter.com/GuKoAdAoGI
ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਈਨਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।