ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: IND vs PAK ਮੈਚ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸੂਰਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Asia Cup 2025: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 10:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Captains Press Conference: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਕਪਤਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਕਪਤਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ (IANS PHOTO)

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਪਤਾਨ

ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?'

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ‏‏

ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਮੈਚ ਲਈ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।'

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਟੀ-20 ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਹਰਿਸ ਰਊਫ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ, ਸੂਫਯਾਨ ਮੋਕੀਮ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025IND VS PAK ASIA CUP 2025SURYAKUMAR ON IND VS PAK MATCHASIA CUP CAPTAIN PRESS CONFERENCEASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ...

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.