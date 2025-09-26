ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ; ICC ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ; ICC ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
Published : September 26, 2025 at 11:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
Indian skipper Suryakumar Yadav told to refrain from making any comments which could be construed as political in nature during an ICC hearing conducted by Elite Panel Match Refree Richie Richardson: Tournament Sources pic.twitter.com/9Qvd5D3BMP— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰਿਚੀ ਰਿਚਰਡਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੇਮਾਂਗ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਮੱਲਾਪੁਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਉਫ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜੂਦ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਪਨਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਉਫ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Pakistan players Haris Rauf and Saibzada Farhan have been summoned for ICC hearing on Friday on BCCI's complaints about on field provocative gestures and celebrations: Tournament sources pic.twitter.com/2pTvgrv0Oi— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।