Pak vs Ban: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

Pak vs Ban: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
Asia Cup 2025 Super 4: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮਹਿਦੀ, ਤਸਕੀਨ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 25, 2025 at 9:00 PM IST
ਦੁਬਈ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
An all-important won by Bangladesh and Jaker Ali elects to field first.
Mustafizur & Co. will have a go at hard-hitting Sabibzada Farhan first-up, but questions is, who'll blink first?
ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਫੂਦੀਨ, ਨਸੁਮ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਦੀ, ਤਸਕੀਨ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।"
Playing XI
Lineups announced!
Pakistan & Bangladesh field strong sides worthy of a knockout clash.
Will Pakistan intent match Bangladesh's energy?
ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
Spinning them in a tizzy!
Kuldeep Yadav has had a dream run in the tournament so far, accounting for 12 wickets at a healthy clip, topping the wickets chart this season.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।
Runaway train Abhishek
The opener has been the epitome of consistency and power hitting, having amassed 248 runs so far, a fair distance ahead of his closest competition.
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੈਫ ਹਸਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੋਏ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਸਾਕਿਬ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।