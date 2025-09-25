ETV Bharat / sports

Pak vs Ban: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

Asia Cup 2025 Super 4: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮਹਿਦੀ, ਤਸਕੀਨ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Asia Cup 2025
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੁਬਈ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਹਸਨ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਫੂਦੀਨ, ਨਸੁਮ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਦੀ, ਤਸਕੀਨ ਅਤੇ ਨੂਰੂਲ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।"

ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੈਫ ਹਸਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੋਏ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਸਾਕਿਬ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਹਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025BANGLADESH VS PAKISTANASIA CUP 2025 SUPER 4PAK VS BAN SUPER 4 MATCHPAK VS BAN ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.