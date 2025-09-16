ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 42 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : September 16, 2025 at 9:46 AM IST
ਦੁਬਈ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੈਚ
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਾਨ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਰਾਥ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 150 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਥੁਮ ਨਿਸਾਨਕਾ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Sri Lanka edged past the line in Dubai, thanks to Pathum Nissanka’s knock and timely fireworks from the lower order 🇱🇰#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/CIlXxnl9uC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
ਯੂਏਈ ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ ਮੈਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 42 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ ਵਿਚਕਾਰ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਸ਼ਰਾਫੂ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੀਮ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 3000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
Rath’s steady 48 and Nizakat’s blistering 52* at the back end have given Hong Kong, China something to defend! Can Mendis and Nissanka give the Lions a flying start, or will Ehsan and Co. make them work hard in the second half? ⚡#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/uIeKEVynHF— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
173 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। 32 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਰੀਅਨ ਬਿਸ਼ਟ (24) ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ (20) ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਜਿੱਤ ਯੂਏਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰ 4 ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।