Asia Cup 2025: ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੋ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ' ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ

Asia Cup 2025: ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੋ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ' ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ
Asia Cup 2025 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 28, 2025 at 12:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ (28 ਸਤੰਬਰ) ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ "ਨੋ ਸ਼ੇਕਹੈਂਡ" ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਨ।"
ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-16 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏਗੀ।"
No game gets bigger than this💙🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 27, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺
Watch Asia Cup Live - https://t.co/eub5MzG7a6
#Finals #AsiaCup #INDvsPAK pic.twitter.com/NJHpvt2k2J
ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਅ
ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਫਾਈਨਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ
31 ਸਾਲਾ ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.8 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 78.05 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 150 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"