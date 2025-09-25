ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ
Asia cup 2025 Points Table: ਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ।
Published : September 25, 2025 at 8:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Asia cup 2025 ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੋ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ?
ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ (26 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 17ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ?
ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ।