ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਣੇ ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀਏ...

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਿਤ ਅਸਲਾਂਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (248) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (111) ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (95) ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ (154) ਅਤੇ ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ (122) ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ ਟੀਮ ਲਈ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ 11 ਖਿਡਾਰੀ

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)/ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ/ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ/ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ, ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਕਾਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਡੁਨਿਥ ਵੇਲਸਲੇ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ।

