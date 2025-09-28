ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ: 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ, ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ: 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ, ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੇ।
September 28, 2025
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਜਾਣੀਏ।
41 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 16 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 16 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।
High pressure, high stakes!
Watch cricket's fiercest rivalry unfold as India take on Pakistan in the Super 4s of #DPWorldAsiaCup2025, tonight at 7 PM
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2000 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਤਾਬ ਜੋੜੇਗੀ।
First Finalist
India have booked their berth in the Final and are guaranteed to take the field on Sunday, with an opportunity to fight for Asian glory!
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨਲ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
Please welcome our second finalists - PAKISTAN!
The Men in Green rose to the occasion & in the process, booked a date with arch-rivals India in the Grand Final!
ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।