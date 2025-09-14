Asia Cup 2025: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ
Asia Cup 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ..
Published : September 14, 2025 at 11:06 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਾਈਵ ਐਪ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ।
Are we in for a Surya birthday special tonight❓🥳— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Catch the Indian captain in action in #INDvPAK, 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/VOdUTLzlSE
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ।
ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Fast & Furious vs UAE, India now await a 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 clash vs arch rivals Pakistan 👀💥#INDvPAK 👉 LIVE TOMORROW, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/O3DuNNj4VT— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 222 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 56 ਹੈ ਜੋ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 145-155 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 93 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 46 ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 47 ਮੈਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਟਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰੇਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ 44 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Explosive as ever. Fierce as always 💥💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
Who will rule the biggest stage of them all? 👀
Watch #INDvPAK tomorrow, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/rOOWe3Ukha
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 80 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2605 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਖਰ ਨੇ 95 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 41 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 71 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ-11
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ / ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਮੁਕੀਮ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।