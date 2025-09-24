ETV Bharat / sports

Asia Cup 'ਚ ਅੱਜ ਭਿੜਨਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

Asia Cup 2025 IND vs BAN: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Asia Cup 2025
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 11:46 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 174 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 57 ਹੈ, ਜੋ ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20 ਸਕੋਰ 222 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 56 ਹੈ ਜੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 145-155 ਹੈ। ਇੱਥੇ 170 ਅਤੇ 180 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਟੋਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 61 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 216.29 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 132 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 39 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 150 ਟੀ-20 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੋਏ ਅਤੇ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 127 ਅਤੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੈਫ ਹਸਨ, ਤੰਜ਼ੀਦ ਹਸਨ ਤਮੀਮ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੋਏ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ/ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਸੁਮ ਅਹਿਮਦ, ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੋਰੀਫੁਲ ਇਸਲਾਮ/ਤੰਜੀਮ ਸ਼ਾਕਿਬ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।

