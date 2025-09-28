ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ

Asia Cup 2025 final: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ASIA CUP 2025 FINAL
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 11:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਐਤਵਾਰ ਅੱਜ ਭਾਵ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੋਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਇਬ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ (Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 X)

ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। "ਯਾਦ ਰੱਖੋ,ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ! ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

