Asia Cup 2025: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

Asia Cup 2025
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 (Social Media (X): @BCBtigers)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 9:03 AM IST

ਦੁਬਈ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ 169 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਸੈਫ਼ ਅਤੇ ਹ੍ਰਿਦੋਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੈਫ਼ ਹਸਨ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹ੍ਰਿਦੋਏ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਤਨਜ਼ਿਦ ਹਸਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, 59/1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 53/1 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਸੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 59 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 23 ਦੌੜਾਂ (3x4) ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੁਮ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।

ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 168/7 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 150 ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਅਤੇ ਹਸਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਸੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 168 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 190 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

