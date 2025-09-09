ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਧਮਾਲ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 202 ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : September 9, 2025 at 11:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
The World’s eyes are on Asia’s fiercest rivalries 🌏🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 8, 2025
Get ready for epic battles in #AsiaCup2025 🏏
Watch #DPWORLDASIACUP2025, LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺 pic.twitter.com/uDITBHRwuT
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੱਕਾਰੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਏ: ਭਾਰਤ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ
ਗਰੁੱਪ ਬੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 17ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
The wait is over ⏳ The battle begins 🏆— Sony LIV (@SonyLIV) September 2, 2025
Mark your calendars for non-stop cricketing thrill! 🔥
Watch #AsiaCup2025 LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺 pic.twitter.com/YXT6yc1uZS
ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮੈਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ
ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਅੱਠ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਕਪਤਾਨ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ), ਚਰਿਥ ਅਸਲਾਂਕਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ), ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ), ਯਾਸੀਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ), ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਓਮਾਨ), ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਯੂਏਈ)
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸਕੁਐਡਸ
- ਭਾਰਤ
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ।
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਚਰਿਥ ਅਸਾਲੰਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ, ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ, ਨੁਵਾਨੀਡੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਕਾਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਵਾਨਿੰਦੁ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਦੁਨੀਥ ਵੇਲਾਲੇਗੇ, ਚਮਿਕਾ ਕਰੁਣਾਰਤਨੇ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਨਥਾਮੇ, ਬਿਨੁਰਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਨੁਵਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰਾ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਨਾ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਹੈਰਿਸ ਰੌਫ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੀਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਨ ਮੋਕਿਮ।
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਕਪਤਾਨ), ਤੰਜ਼ੀਦ ਹਸਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਸੈਫ ਹਸਨ, ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦਯ, ਜੈਕਰ ਅਲੀ ਅਨਿਕ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸੋਹਨ, ਸ਼ੇਕ ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਸੂਮ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ, ਸਾਕਿਫੁਲ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਾਕਿਫ, ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੰਜ਼ੀਮ ਹਸਨ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖ਼ਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ, ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਕਰੀਮ ਜਨਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਸ਼ਰਫ਼ੂਦੀਨ ਅਸ਼ਰਫ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਕ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫ਼ਰ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਫ਼ਰੀਦ ਮਲਿਕ, ਫ਼ਾਰੂਕ-ਉਲ-ਹਾਕ-ਹਾਕ-ਉਲ-ਹਾਕ।
- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ
ਯਾਸਿਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬਾਬਰ ਹਯਾਤ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਆਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਰਾਣਾ, ਮਾਰਟਿਨ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਰਥ, ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ, ਕਲਹਾਨ ਮਾਰਕ ਚਾੱਲੂ, ਆਯੂਸ਼ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਐਜਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਤੀਕ-ਉਲ-ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਅਨਾਇਕ-ਉਲ-ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਸੀਲ, ਅਨਾਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਅਨਾਸੀਲ ਖਾਨ। ਅਰਸ਼ਦ, ਅਲੀ-ਹਸਨ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਾਸੀਫ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਜ਼ਨਫਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ।
- ਓਮਾਨ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਪਤਾਨ), ਹਮਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸੂਫੀਆਨ ਯੂਸਫ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਡੇਦਾਰਾ, ਆਮਿਰ ਕਲੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ, ਸੂਫੀਆਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਰੀਅਨ ਬਿਸ਼ਟ, ਕਰਨ ਸੋਨਾਵਲੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਸਲਾਮ, ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਫੈਸਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਨਦੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਟਾ ਅਹਿਮਦ, ਸਮਯ।
- ਯੂਏਈ
ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਕਪਤਾਨ), ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ, ਆਰੀਅਨਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ, ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਏਥਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਜੁਨੈਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਮਤੀਉੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਦੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੋਹੇਬ, ਰਾਹੁਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਗੀਰ ਖ਼ਾਨ।