ਆਰੀਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਆਰੀਨਾ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਾਂਡਾ ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 7, 2025 at 12:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਿਆਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਮਾਂਡਾ ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਸਾਲਾ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਖਿਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਰਿਆਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 34 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਨੂੰ 6-3, 7-6 (3) ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Tuned in for a title 📻— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
How match point sounded on US Open Radio 👇 pic.twitter.com/fo7GOiUmWv
ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪਰ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ
ਆਰਿਆਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਅਤੇ ਅਮਾਂਡਾ ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੇ ਆਰਥਰ ਐਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 6-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਬਲੇਂਕਾ ਅਤੇ ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ 7-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 6-3, 7-6 (7/3) ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਾਲੇਂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਆਰੀਆਨਾ ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਪੇਗੁਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਲੇਂਕਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੀਸਿਮੋਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਬਲੇਂਕਾ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਲੇਂਕਾ 2012-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
Australian Open x2✔— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
US Open x2 ✔
🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/qGcNLN4X89
ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ
ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਯੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਆਰਥਰ ਐਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।