ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ARSHDEEP SINGH CREATED HISTORY
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਟੀ-20I ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ


ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ, ਉਹ 100 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਡ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

'ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ'

26 ਸਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੁਣ 64 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 71 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (53 ਮੈਚ) ਅਤੇ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ (63 ਮੈਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ (71) ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਰਕ ਅਡੇਅਰ (72) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਵਿਕਟਾਂ

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ) – 53

ਸੰਦੀਪ ਲਾਮਿਛਾਨੇ (ਨੇਪਾਲ) - 54

ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)- 63

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤ) - 64

ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੱਟ (ਬਹਿਰੀਨ) - 66

ਹੈਰਿਸ ਰਉਫ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) – 71

'ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ'

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਮਸਨ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੱਕੇ ਹੁਣ 353 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਨੀ ਦੇ 350 ਟੀ-20 ਛੱਕੇ ਹਨ।

T20 International cricket
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (IANS PHOTO)

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਐਂਟਰੀ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

