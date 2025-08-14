Arjun Tendulkar Engagement With Saaniya: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਚਿਨ ਵਾਂਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਅਰਜੁਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 2020/21 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2022/23 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 17 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 532 ਰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 37 ਵਿਕੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਲਈ ਸੂਚੀ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ 17 ਮੈਚ ਦੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 76 ਰਣ ਬਣਾਏ।
ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ (Saaniya Chandhok) ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਪੌਜ ਪੇਟ ਸਪਾ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਘਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਰਵੀ ਇਕਬਾਲ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ।