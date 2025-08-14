ETV Bharat / sports

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ? - ARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Arjun Tendulkar engagement with Saaniya
Arjun Tendulkar engagement with Saaniya (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read

Arjun Tendulkar Engagement With Saaniya: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਚਿਨ ਵਾਂਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਅਰਜੁਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 2020/21 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2022/23 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 17 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 532 ਰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 37 ਵਿਕੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਲਈ ਸੂਚੀ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ 17 ਮੈਚ ਦੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 76 ਰਣ ਬਣਾਏ।

ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ (Saaniya Chandhok) ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਪੌਜ ਪੇਟ ਸਪਾ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਘਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਰਵੀ ਇਕਬਾਲ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ।

Arjun Tendulkar Engagement With Saaniya: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਟੈਸਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਚਿਨ ਵਾਂਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਅਰਜੁਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 2020/21 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2022/23 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 17 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 532 ਰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 37 ਵਿਕੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਲਈ ਸੂਚੀ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ 17 ਮੈਚ ਦੇ 9 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 76 ਰਣ ਬਣਾਏ।

ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ (Saaniya Chandhok) ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮਿਸਟਰ ਪੌਜ ਪੇਟ ਸਪਾ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਘਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਰਵੀ ਇਕਬਾਲ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ARJUN TENDULKAR SAANIYA CHANDOKSAANIYA CHANDOKਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀARJUN TENDULKAR AND SAANIYAARJUN TENDULKAR ENGAGEMENT

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ 'Eyebrow Threading' ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.