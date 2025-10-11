ਕੇਰਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੀਮ ਤੋਂ 2 ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗਾਇਬ
ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਚੀ (ਕੇਰਲ): ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਂਜਲ ਡੀ ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਚੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਲਵਾਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੋਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 50,000 ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਏ. ਜੈਤਿਲਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਪੀ. ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਐਮ. ਬੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੈਬਰੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਕੇਰਲ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਕਪਤਾਨ), ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਅਲੈਕਸਿਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ, ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ, ਨਿਕੋਲਸ ਓਟਾਮੈਂਡੀ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਲਵਾਰੇਜ਼, ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਗੋਂਜ਼ਾਲੋ ਮੋਂਟੀਏਲ, ਨਿਕੋਲਸ ਟੈਗਲਿਅਫਿਕੋ, ਜੁਆਨ ਫੋਯਥ, ਮਾਰਕਸ ਅਕੁਨਾ, ਈਜ਼ੇਕਵੀਏਲ ਪਲਾਸੀਓਸ, ਜਿਓਵਾਨੀ ਲੋ ਸੇਲਸੋ, ਲਿਏਂਡਰੋ ਪਰੇਡਸ, ਨਿਕੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਥਿਆਗੋ ਅਲਮਾਡਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਰੋਮੇਰੋ, ਨਾਹੁਏਲ ਮੋਲੀਨਾ। ਲਿਓਨੇਲ ਸਕਾਲੋਨੀ (ਕੋਚ)