ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਸੰਨਿਆਸ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ..

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 3:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 2027 ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ।

BCCI ਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2023 ਦੇ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਏ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਏ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

BCCI ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ

BCCI ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਏ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੈਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਰੋਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ

ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਏ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

