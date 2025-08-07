Annu Rani wins gold medal: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਅੰਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 8ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਲਾ ਮਨਿਆਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62.59 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਟੂਰ ਕਾਂਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
🏅 India’s 𝐀𝐧𝐧𝐮 𝐑𝐚𝐧𝐢 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐢𝐧 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐣𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐰 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐞𝐬ł𝐚𝐰 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐚𝐤 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 in Poland with a season-best of 62.59m! 🇮🇳#AnnuRani #JavelinThrow #Athletics #TeamIndia #GoldMedal pic.twitter.com/vvTk3ssokd— All India Radio News (@airnewsalerts) August 7, 2025
ਅੰਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ
ਮੇਰਠ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ 63.82 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅੰਨੂ ਨੇ 60.95 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 62.59 ਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, 60.07 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਅੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਿਆ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੂ ਰਾਣੀ, ਜੋ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਥਰੋਅ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 58.82 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਨੂ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 60 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਫਨਬਰਗ ਵਿੱਚ 60.68 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 59 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 55.81 ਮੀਟਰ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਅੰਨੂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਅੰਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 64 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਟੂਰ ਕਾਂਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।