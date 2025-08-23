ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਮੋਲ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ - OFF SPINNER ANMOLJEET SINGH

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦੀ U19 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 7:40 PM IST

5 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਆਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 11 ਦੀ ਚੋਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ-19 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 9 ਮੈਚਾਂ 65 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ।" ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

"ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ-16 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਡਰ-19 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।" - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਕਾਲਾ ਜੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਰਿੰਕੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚਲੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ (ETV Bharat)

''ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਡਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। 9 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਵਿਕਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।'' - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖਿਡਾਰੀ

ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

''ਅਨਮੋਲ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਰੂਚੀ ਸਪਿਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' - ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸਪਿਨਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਰ ਅਤੇ ਲਵ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

''ਅਨਮੋਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ।'' - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)

ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ 19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।''

ਭਾਰਤ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਮ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) 2026 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਆਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 11 ਦੀ ਚੋਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ-19 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 9 ਮੈਚਾਂ 65 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ।" ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

"ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ-16 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਡਰ-19 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।" - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਕਾਲਾ ਜੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਰਿੰਕੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚਲੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ (ETV Bharat)

''ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਡਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। 9 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਵਿਕਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।'' - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖਿਡਾਰੀ

ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

''ਅਨਮੋਲ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਰੂਚੀ ਸਪਿਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' - ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸਪਿਨਰ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਰ ਅਤੇ ਲਵ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

''ਅਨਮੋਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ।'' - ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਅਨਮੋਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIA
ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (ETV Bharat)

ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ 19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।''

ਭਾਰਤ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਮ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) 2026 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SELECTED U19 INDIA VS AUSTRALIAAUSTRALIA TOURਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘANMOLJEET SINGHOFF SPINNER ANMOLJEET SINGH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.