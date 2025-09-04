ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 4 ਸਤੰਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਅੱਜ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲ। ਮੈਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਚਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ।'
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਅਭੁੱਲ ਪਲਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ'।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 22 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 36 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 162 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 174 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼ (ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼), 2011 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼) ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਜਵਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼ (ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼), 2011 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼) ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਸੀ ਖਾਸ
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਈਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ (ਕੁੰਬਲੇ) ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਨਿਲ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ'।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਭਰਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਰਹੇਗਾ'।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।