ਯਾਂਗੂਨ (ਮਿਆਂਮਾਰ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-20 ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਂਗੂਨ ਦੇ ਥੁਵੁਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਐਫਸੀ (ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅੰਡਰ-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਏਐਫਸੀ ਅੰਡਰ-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-20 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (0-0) ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ (7-0) ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ।
✨ 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 ✨— AFC Women’s Football (@TheAWCL) August 10, 2025
🇮🇳 India can look forward to making their mark at 2026 #U20WAC Finals! pic.twitter.com/nnNR5jNE6q
AFC U-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ
ਏਐਫਸੀ U-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 32 ਟੀਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਮੂਹ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ AFC U-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
AIFF ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIFF) ਨੇ U-20 ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 25,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। AIFF ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
AIFF announces reward for India U20 Women’s Team 🇮🇳— Indian Football Team (@IndianFootball) August 10, 2025
More details 🔗 https://t.co/oxvtUUkik5#U20WAC #YoungTigresses #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/vZ6Nsgrr0o
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਅਸਮਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 155 ਅੰਡਰ-13, ਅੰਡਰ-15 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 2023-24 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6,305 ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,658 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 232% ਵਧੀ ਹੈ।
AIFF ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
AIFF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, AIFF ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ AFC ਅੰਡਰ-20 ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। AIFF ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'