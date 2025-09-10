ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 94 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 188 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 94 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀ-20 ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
189 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 94 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਰ ਹਯਾਤ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਖਾ ਅਤੇ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 188/6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਅਟਲ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 110/4 ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 188/6 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਲ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।