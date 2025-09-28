ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਤੋੜੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final : ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ABHISHEK SHARMA T20I RECORD
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਬੱਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਹੈ।

ਅੱਗ ਕੱਢ ਰਿਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੱਲਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, 51.50 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 204.63 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 31 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਗੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (309) ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20ਆਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2014 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 106.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 319 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀ-20ਆਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 331 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋਲ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 53.45 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 211.51 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 588 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 309 ਦੌੜਾਂ ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ।

