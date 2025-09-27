ETV Bharat / sports

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ-ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ

Abhishek Sharma in Asia Cup: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 4:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 196.77 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 51.40 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 204.6.4 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ-ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 281 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 276 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟੀ-20ਆਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 309 (2025)
  • ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 281 (2022)
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 276 (2022)
  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀ-20ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 50 ਚੌਕੇ (31 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ) ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਿਲਕਰਤਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2009 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 49 ਚੌਕੇ (46 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ) ਲਗਾਏ ਸਨ।

ABHISHEK SHARMA ASIA CUP RUNMOST RUNS IN ASIA CUP 2025ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡABHISHEK SHARMA RECORDABHISHEK SHARMA IN ASIA CUP 2025

