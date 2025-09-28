ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲ੍ਹੇ ?

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲ੍ਹੇ ?
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
Published : September 28, 2025 at 4:07 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਕ (100) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ।
“ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੱਪ ਘਰ ਲਿਆਉਣ।
"ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। "- ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਚਾਚਾ
"ਜੋ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇਗੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।