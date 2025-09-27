ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਣ

ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਣ

Abhishek Sharma in Asia Cup: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ABHISHEK SHARMA
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 3:42 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 196.77 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 51.40 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 204.6.4 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 19 ਛੱਕੇ ਲੱਗਾਏ ਹਨ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕੋਹਲੀ-ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 309 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 281 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 276 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 309 (2025)
  • ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 281 (2022)
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 276 (2022)

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 50 ਬਾਊਂਡਰੀਆਂ (31 ਚੌਕੇ, 19 ਛੱਕੇ) ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਿਲਕਰਤਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 49 ਬਾਊਂਡਰੀਆਂ (46 ਚੌਕੇ, 3 ਛੱਕੇ) ਲਗਾਏ ਸਨ।

