ਏਬੀਡੀ ਨੇ ਆਲ-ਟਾਈਮ IPL ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ - AB DE VILLIERS ALL TIME IPL XI

ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਆਈਪੀਐਲ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

AB DE VILLIERS ALL TIME IPL XI
ਏਬੀਡੀ ਨੇ ਆਲ-ਟਾਈਮ IPL ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read

ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਆਈਪੀਐਲ ਇਲੈਵਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ।

ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਦੀ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਆਈਪੀਐਲ ਇਲੈਵਨ

ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ 184 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਆਈਪੀਐਲ ਇਲੈਵਨ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਮਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

AB DE VILLIERS ALL TIME IPL XI
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ (IANS PHOTO)

'ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ'

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਲਈ ਪੰਜ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਸਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੁਣੇ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 8661 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਇਲੈਵਨ: ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਟੋਰੀ

ALL TIME IPL XI
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ (IANS PHOTO)

ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ WCL ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੇਂਡਸ 2025 ਵਿੱਚ, ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਦੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਬਾਦ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 123 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

