'ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ...', ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ BCCI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Ind vs Pak Asia cup 2025: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।
Published : September 15, 2025 at 10:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
VIDEO | AAP leader Saurabh Bharadwaj says, “I dare Suryakumar Yadav, the BCCI, and the ICC to donate the money earned from the India-Pakistan match to the widows in Pahalgam.”— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/bPBwV2pZcD
IND ਬਨਾਮ PAK ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ AAP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BCCI ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ।
ਸੂਰਿਆ-ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ, ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 128 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।