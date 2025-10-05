ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 5, 2025 at 2:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
Heading to Match Day with 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 💪— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
All in readiness for Match 2⃣ of #CWC25 🏟️
Support the #WomenInBlue in action from the stands and get your tickets now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #TeamIndia pic.twitter.com/sxKR1cumdB
'ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ'
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ, ਅਵਿਸ਼ਕਰ ਸਾਲਵੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਵਿਸ਼ਕਰ ਸਾਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'
ਸਾਲਵੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ, ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ, ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ।