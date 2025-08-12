World Games 2025: ਚੀਨ ਦੇ ਚੇਂਗਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਐਥਲੀਟ 'ਮੈਟੀਆ ਡੇਬਰਟੋਲਿਸ' ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡੇਬਰਟੋਲਿਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਗੇਮਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, 2025 ਵਰਲਡ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਾਲਵੀ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਟੀਆ ਡੇਬਰਟੋਲਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਮ ਹੈਲੋਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟੀਆ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਓਰੀਐਂਟੀਅਰਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'
ਮੈਟੀਆ ਡੀਬਾਰਟੋਲਿਸ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਟੀਆ ਡੀਬਾਰਟੋਲਿਸ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2022 ਰਿਲੇਅ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।