ETV Bharat / sports

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਘਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ - TEST CRICKET

INDIA TEST CAPTAIN ( Photo: IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 24, 2025 at 4:54 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 5:01 PM IST 3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 37ਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ...ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : May 24, 2025 at 5:01 PM IST