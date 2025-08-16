ETV Bharat / sports

RCB ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਤੋੜਿਆ 136 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ - JACOB BETHELL

England Youngest Captain: 21 ਸਾਲਾ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

21-year-old Jacob Bethell has been made the captain of the English team in the T20 series against Ireland
RCB ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਤੋੜਿਆ 136 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ (ANI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 1:57 PM IST

England Youngest Captain: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਥਲ ਨੇ 136 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ

ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 136 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੋਂਟੀ ਬਾਊਡਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਊਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਕਪਤਾਨ ਔਬਰੀ ਸਮਿਥ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।

ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੀ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕਸ ਟ੍ਰੇਸਕੋਥਿਕ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਬੈਥਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਲੂਕ ਰਾਈਟ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।'

ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਰ ਬੈਥਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 171 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸੰਨੀ ਬੇਕਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋ ਰੂਟ, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਸੋਨੀ ਬੇਕਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਲਿਆਮ ਡਾਸਨ, ਟੌਮ ਹਾਰਟਲੇ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਸਾਕਿਬ ਮਹਿਮੂਦ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਮੈਥਿਊ ਪੋਟਸ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ।

