10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ! ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ - TV ADS PRICE FOR INDIA MATCHES

TV ads price for Asia Cup: ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ
Published : August 18, 2025 at 5:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੋਹਰੀ ਖੇਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਇੰਡੀਆ (SPNI) ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 4 ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ?

ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ। 2023 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 8 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

