10 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ - BODHANA SIVANANDAN CHESS PLAYER

ਬੋਧਨਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

BODHANA SIVANANDAN CHESS PLAYER
ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰਨ ਬੋਧਨਾ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦਨ (International Chess Federation 'X' handle)
Published : August 12, 2025 at 5:10 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰਨ ਬੋਧਨਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾ ਬੋਧਨਾ ਨੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਬੋਧਨਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਬੋਧਨਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 10 ਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਰੀਸਾ ਯਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬੋਧਨਾ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਤਰੰਜ

ਬੋਧਨਾ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੋਧਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ਇਸਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬੋਧਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਜ਼ਨ ਪੋਲਗਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 'ਬੋਧਨਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ (5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ) ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ! ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਐਮ ਕੈਰੀਸਾ ਯਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।'

ਬੋਧਨਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੋਧਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਚੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 2007 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿਵਾਨੰਦਨ ਵੇਲਾਯੂਥਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਪਲੀ, ਬੋਧਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

