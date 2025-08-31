ETV Bharat / politics

'ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ', ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Punjab Flood Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

Politics over floods in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2025 at 9:41 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1988 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

Punjab floods
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ?

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1394 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਬੈਰਾਜ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 52 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1667 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1672 ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 1702 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 1393 ਫੁੱਟ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ

ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।

Punjab Flood Updates Opponents surround Punjab government say not nature but human error
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (Etv Bharat)

28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 488.1 ਐੱਮਐੱਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਐੱਮਐੱਮ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 126 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਂਹ

ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

floods
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਂਹ (Etv Bharat)


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ।"

"ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।" - ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ

Punjab floods
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ (Etv Bharat)


ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 1988 ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 74 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉੱਥੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1988 ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।"

‘ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ’

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

Punjab floods
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (X @PargatSOfficial)

"ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।" - ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ

Punjab floods
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (X @PargatSOfficial)

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1988 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ (Etv Bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ ?

ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਸਤੰਬਰ ਡੈਮ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12600 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ 11500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 1988 ਹੀ ਨਹੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

"ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰੇ। ਰੀਚਾਰਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਾਹਿਰ

Punjab floods
ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ (Etv Bharat)

