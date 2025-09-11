'ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਵੜਿੰਗ
ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ SDRF ਫੰਡ ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ SDRF ਦਾ ਪੈਸਾ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ 12000 ਕਰੋੜ SDRF ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ।"
ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 1600 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ?- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ SDRF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 23 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਬਚੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ'
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13000 ਕਰੋੜ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"