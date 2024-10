'ਜਨ ਸੂਰਾਜ' ਬਣੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ.. ਜਾਣੋ PK ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ - JAN SURAAJ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੱਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਸਗੋ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - Is it Okay Not to Stools Every Day