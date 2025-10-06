ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗਾਇਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ?
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 6, 2025 at 7:00 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੈਥਿਲੀ ਨੇ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੈਥਿਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ"
ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
"1995 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਬਦਲਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ, ਇੰਚਾਰਜ, ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ
ਕੀ ਬੋਲੀ ਮੈਥਿਲੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
"ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਤਾਵੜੇ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" - ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ, ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਲੋਰ ਵੋਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰਾਬੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ। 🙏✨— Maithili Thakur (@maithilithakur) October 5, 2025
श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी 🙏 https://t.co/o6PBAVJaEJ
ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮਿਥਿਲਾ ਦੇ ਬੇਨੀਪੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਥਿਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥਿਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।