ETV Bharat / politics

ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ - DHARAMKOT AAP MLA LADDI DHOS

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।

Dharamkot MLA Davinder Jeet Singh Ladi Dhos accepted the challenge and reached Lohgarh to get a dope test
ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2025 at 4:39 PM IST

3 Min Read

ਮੋਗਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।

ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (ETV Bharat)

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਟਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।"

ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ (ETV Bharat)

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ’ਤੇ ਵਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੁਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਬ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਗਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।

ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (ETV Bharat)

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਟਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਮਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।"

ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ (ETV Bharat)

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ’ਤੇ ਵਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੁਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਬ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸDOPE TESTDOPE TEST CHALLENGE MLAMLA DAVINDERJIT SINGH LADDI DHOSDHARAMKOT AAP MLA LADDI DHOS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.