AAP ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਚੈਲੇਂਜ, ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ - DHARAMKOT AAP MLA

ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ MLA ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ (Etv Bharat)
Published : August 10, 2025 at 12:57 PM IST

ਮੋਗਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ।

MLA ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕਬੂਲ

ਇਸ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ MLA ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਲੇਂਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ (Etv Bharat)

ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ "ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੁਆਰਡੀਨਟੇਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

