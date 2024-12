ETV Bharat / politics

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਹਾ-ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਜ - LAST DAY OF ELECTION CAMPAIGN

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ( ETV BHARAT PUNJAB (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ) )

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾੜੂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਝਾੜੂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ (ETV BHARAT PUNJAB (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ)) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐੱਮ, ਪੰਜਾਬ (ETV BHARAT PUNJAB (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ))

