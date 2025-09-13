ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : September 13, 2025 at 6:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇਲ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਨ ਵੇਅ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।