ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ? - INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING

ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? (PTI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : August 15, 2025 at 4:45 PM IST

5 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ (ISMR) ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। (PTI)

ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਨ ਕਿਮ ਯੋਂਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਗਮ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵੀਅਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫਾਈਨ ਟੀਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਟੈਨ ਸੀ ਲੇਂਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ISMR ਦੇ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਪਰਕ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

'ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ'

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਪਾਰ ਗੋਲਮੇਜ਼ (ISBR) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ISBR ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

'ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼'

ਇਹ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵੀਅਨ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (PTI)

ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

  • ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ' ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
  • ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ UPI-PayNow ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ - ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ - ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਏਆਈ ਨਿਯਮਨ, ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ, ਹੈਲਥਟੈਕ ਅਤੇ ਐਡਟੈਕ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਵੀਨਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੋਜ, ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਜਬਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
  • ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਪਸਕਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਕਿੱਲਜ਼ਫਿਊਚਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
  • ਸਥਿਰਤਾ: ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਿੱਤ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ), ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। (PTI)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ISBR ਰਿਪੋਰਟ ISMR ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ'

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ISBR ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ, ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੋਰਿਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੈੱਟਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

'ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ'

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ISBR ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ISMR ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਅਭਿਆਸ (SIMBEX) ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

INDIA SINGAPORE MINISTERIAL MEETING
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? (PTI)

'ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ'

ISMR ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ASEAN ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ASEAN ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

