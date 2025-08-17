ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਯੀ 18-19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ 24ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਨਜਿਨ (ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗ ਯੀ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ 18-19 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਐਨਐਸਏ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਐਸਆਰ) ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 24ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਂਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੰਘਾਈ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਨਜਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਾਂਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2020 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ BRICS ਅਤੇ SCO ਵਰਗੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਥਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਵਾਈਹੋਮ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ 2020 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਯੋਮ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਯੋਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।