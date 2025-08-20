ETV Bharat / opinion

ਅਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ...! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੀਐਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? - TOMATO ONION RATE

ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90-110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TOMATO ONION RATE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By Indra Shekhar Singh

Published : August 20, 2025 at 2:42 PM IST

6 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90-110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 90-110 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ!

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ SMS ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਵ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਮਾਟਰ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NIFTEM ਤੰਜਾਵੁਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ

ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90-110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 90-110 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ!

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ SMS ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਵ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਮਾਟਰ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NIFTEM ਤੰਜਾਵੁਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ

ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VEGETABLES PRICE HIKETOMATO PRICE RISEਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤTOMATOES FARMERSTOMATO ONION RATE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਜਾਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ 8 ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.