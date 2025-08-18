ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਡੋਨੇਟਸਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ" ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਰੂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਡੋਨਬਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਡੋਨਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਡੋਨੇਟਸ ਬੇਸਿਨ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਡੋਨੇਟਸ ਕੋਲ ਬੇਸਿਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਨੇਟਸ ਰਿਜ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਕੋਲਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੋਨਬਾਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਡੋਨੇਟਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਓਬਲਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਡੋਨਬਾਸ 2014 ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ "ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
'88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ'
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਬਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੁਹਾਨਸਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੋਨੇਟਸਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 6,600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਰੂਸ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਸੇਵਾਸਤੋਪੋਲ, ਲੁਹਾਨਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਡੋਨੇਟਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰੀਝਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਡੋਨਬਾਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਈ, ਡੋਨਬਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ। "ਮਾਸਕੋ "ਨੋਵੋਰੋਸੀਆ" ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਰੂਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਕੀਵ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੋਨਬਾਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 22.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਬਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਨੀਪਰ-ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 22 ਦੁਰਲੱਭ-ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਡੋਨੇਟਸਕ, ਡੋਬਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੂਟਾ ਬਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਿਓਨ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਤਮ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਣਿਜ ਅਖੌਤੀ "ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ੀਲਡ" ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਹਾਨਸਕ, ਡੋਨੇਟਸਕ, ਜ਼ਾਪੋਰਿਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਤੋਂ ਕੋਰੋਵੋਗਰਾਡ, ਪੋਲਟੋਵਾ ਅਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੌਲਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ। ਡੋਨਬਾਸ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੂਸ ਨੇ 12.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਨ।
ਡੋਨਬਾਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਨੇ ਡੋਨਬਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੱਟੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਨੈਟਸਕ, ਸਲੋਵੀਆਂਸਕ, ਕ੍ਰਾਮੇਟੋਰਸਕ, ਡ੍ਰੂਜ਼ਖਿਵਕਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟੀਅਨਟੀਨਿਵਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਅਲੀਨਾ ਬੇਕੇਤੋਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਯੂਕਰੇਨ ਡੋਨੈਟਸਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਖੇਤਰ" ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਡੋਨਬਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ, ਡੋਨਬਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੋਨਬਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੀਵ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ
"ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੋਨਬਾਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀਆਂ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਡਨੀਪਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਕਿਵ ਤੱਕ ਵੀ।"