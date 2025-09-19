ETV Bharat / opinion

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ? ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਭਾਰੀ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

Modi visit manipur
13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 3:22 PM IST

8 Min Read
ਨਿਰੇਂਦਰ ਦੇਵ

ਇੰਫਾਲ: ਮੰਗਥਾ ਮੋ!! - ਸਥਾਨਕ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ... ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਫੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜ਼ੌਲ (ਸੈਰੰਗ) ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੇ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ...

ਕੁਕੀ ਜਾਂ 'ਜ਼ੋ' ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਬੰਧਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਐਮਐਨਐਫ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)

ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ... "ਮੋਦੀ ਹੈਂ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਂ" (ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ)।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਿਜ਼ੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।" ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ, "ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ"। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੇਈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ" - ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੇਈਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਨਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 'ਮਨੀ' (ਰਤਨ) ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 'ਰਤਨ' ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚਮਕਾਏਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)

"ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ"

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ "ਸਮੂਹਿਕ" ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਕੀ ('ਜੋ' ਲੋਕ) ਅਤੇ ਮੇਈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਰਤਨਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ"।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

"ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਮੋਦੀ"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਕਰਾਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਬੋਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਇਬੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੇਈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੀਤੇਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ "ਬਾਹਰਲੇ" ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰਾ। (ETV Bharat)

ਦਰਅਸਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਸਟ੍ਰਾਂਗਹੋਲਡ ਬੈਲਟ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾਚੰਦਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਭਾਜਪਾ, ਕੇਪੀਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ "ਨਸਲੀ ਜ਼ੁਲਮ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2023 ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਭੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟੀਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰਾ। (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।" ਮਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਅਰਥ ਰਤਨ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ - ਕੁਕੀ, ਮੇਈਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰਤ (ਅਸਾਮ ਤੋਂ) ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਈਤੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਕੋਮੀ ਵਰਗੇ ਮੇਈਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਕੀ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (SRO) ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੇਈਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ

ਦਰਅਸਲ, ਮੀਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ" ਮਨੀਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

13 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। (ETV Bharat)

ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਧੀਰਜ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਠੋਸ ਭਾਵਨਾ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਊਟਰੀਚ!! ਵਿਸਥਾਪਿਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੁਕੀਆਂ (ਚਰਚੰਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"

ਰਾਜਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ" ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2002 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ 9,000 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਗੋਧਾ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ/ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।

ਵਾਜਪਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਾਫ-ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ: "ਮੀਨ ਕੌਨ ਸਾ ਚਿਹਰਾ ਲੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੌਨ (ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗਾ... ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸੀ)।"

